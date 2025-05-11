«Мозги у тебя есть?!» Елагин — об удалении Джексона в матче «Челси» с «Ньюкаслом»

Российский комментатор Александр Елагин высказался об удалении нападающего «Челси» Николаса Джексона в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит в эти минуты, «Ньюкасл» выигрывает со счётом 1:0.

«У меня нет слов! Джексон, мозги у тебя есть?! Что ты делаешь?! В таком важном для «Челси» матче!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Николас Джексон получил красную карточку на 35-й минуте. Арбитр Джон Брукс посмотрел видеоповтор после помощи VAR. Джексон в верховой борьбе ударил локтем в лицо защитнику хозяев Свену Ботману. Первоначально арбитр показал жёлтую карточку, но потом изменил решение.