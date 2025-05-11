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Андрей Талалаев высказался об усилении «Балтики» перед возвращением в РПЛ

Андрей Талалаев высказался об усилении «Балтики» перед возвращением в РПЛ
Андрей Талалаев
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о возможном усилении команды перед возвращением в Российскую Премьер-Лигу.

— У вас уже есть примерное представление, насколько серьёзное усиление требуется «Балтике» перед возвращением в РПЛ?
— Я не сторонник больших изменений в команде. Я говорил, что нужно купить трёх-четырёх футболистов зимой, и тогда такую же цифру можно озвучивать на лето. Сейчас планы немножко изменились, но обсуждать их публично я не собираюсь, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

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