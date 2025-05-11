Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти в ворота «Акрона» в игре с «Ахматом»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал эпизод с возможным пенальти в ворота тольяттинского «Акрона» в матче с грозненским «Ахматом». Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Акрона». Встречу обслуживает бригада судей во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).
«На повторе мы видим, что мяч летит долго, защитник видит мяч и пытается руку убрать назад. Контакта с рукой на повторах я не вижу, скорее всего, не увидел его и Казарцев. Если бы мяч конкретно попал в руку – можно было бы говорить о пенальти.
Но чётких кадров нет, а значит, нет 100% доказательств, что мяч попал в руку. Так что правильное решение продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 мая 2025
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