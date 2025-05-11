Экс-тренер «Балтики» Ледяхов поздравил клуб с возвращением в РПЛ за один сезон

Бывший тренер калининградской «Балтики» Игорь Ледяхов высказался о возвращении клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Хочу поздравить «Балтику» с возвращением в РПЛ всего за год. Там работает квалифицированный тренерский штаб, на протяжении всего чемпионата «Балтика» показывала: они лучшие.

Прошлогодний состав «Балтики» отличается от нынешнего. Тем набором игроков они вышли из Первой лиги и почти не усилились. А с одним и тем же составом можно выиграть Первую лигу, но в Премьер-Лиге делать нечего. Чтобы конкурировать, нужно усилить команду», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.