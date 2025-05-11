«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 9-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московский «Спартак» и «Ростов». Команды играли на стадионе академии «Спартака им. Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой (Рязань). «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

На 64-й минуте полузащитница «Спартака» Тияна Филипович открыла счёт. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установила нападающая Марина Фёдорова — 2:0.

Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2025 возглавляет «Спартак», у которого 23 очка после девяти встреч. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает последнее, 13-е место, заработав два очка.