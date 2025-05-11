Орлов: дорогого Юрия Палыча — с днём рождения! Сёмин — золотой фонд российского футбола

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поздравил экс главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина с 78-летием.

«Я с огромным уважением отношусь к Юрию Палычу Сёмину. Знаю его с советских времён. Замечательный человек. Да, вспыльчивый, с непростым характером. Игроком был колючим, цеплял соперников. Но именно за это тренеры его и любили. Потому что Сёмин был бойцом и никогда не сдавался. И эти черты характера потом передавались его лучшим командам.

Мы много раз беседовали с ним, и мне запала в душу одна его фраза: «Тренер только 50% даёт игроку, а остальные 50% зависят от самого футболиста. Только игрок знает свои критерии, достоинства и недостатки и сам должен постоянно совершенствоваться». Если самооценка у него ложная, он начинает мнить себя великим, а во всех неудачах винить окружающих. Однако в любом творческом деле необходим трезвый взгляд на самого себя: а всё ли я сегодня сделал для того, чтобы быть ещё лучше завтра? Поэтому дорогого Юрия Палыча — с днём рождения. Это золотой фонд нашего советского и российского футбола», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Юрий Павлович Сёмин четыре раза возглавлял «Локомотив» по ходу тренерской карьеры. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, семь раз выиграла Кубок страны и трижды — Суперкубок. Также Сёмин занимал пост президента красно-зелёных в 2007 году.