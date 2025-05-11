Талалаев: на первом матче «Балтики» при мне было 8000 зрителей, а на последнем — 30 000

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил посещаемость домашних матчей калининградской команды в Первой лиге сезона-2024/2025.

«Когда мы пришли, восемь тысяч зрителей было на первом матче «Балтики». На последнем — уже 30 тыс. Это главный показатель работы и то, к чему мы стремились: решить задачу выхода в РПЛ и собрать полный стадион. И то и другое нам удалось.

Если на «Енисей» придёт 20 с лишним тысяч болельщиков, ребята выложатся по максимуму независимо от того, насколько состав будет близок к основному», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.