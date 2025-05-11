Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: на первом матче «Балтики» при мне было 8000 зрителей, а на последнем — 30 000

Талалаев: на первом матче «Балтики» при мне было 8000 зрителей, а на последнем — 30 000
Андрей Талалаев
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил посещаемость домашних матчей калининградской команды в Первой лиге сезона-2024/2025.

«Когда мы пришли, восемь тысяч зрителей было на первом матче «Балтики». На последнем — уже 30 тыс. Это главный показатель работы и то, к чему мы стремились: решить задачу выхода в РПЛ и собрать полный стадион. И то и другое нам удалось.

Если на «Енисей» придёт 20 с лишним тысяч болельщиков, ребята выложатся по максимуму независимо от того, насколько состав будет близок к основному», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«В нашем автобусе была старческая караокская тусовка». Уникальное достижение Талалаева
Эксклюзив
«В нашем автобусе была старческая караокская тусовка». Уникальное достижение Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android