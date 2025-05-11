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«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Ильин, Каштанов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев, Раков.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 46 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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