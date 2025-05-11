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Экс-защитник ЦСКА Даев: команда не отпустит третье место в этом сезоне РПЛ

Экс-защитник ЦСКА Даев: команда не отпустит третье место в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист московского ЦСКА Вячеслав Даев оценил перспективы команды в концовке сезона чемпионата России. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Для всех очевидно, что ЦСКА очень хорошо выступает после зимнего перерыва и лучше всех подготовился во время паузы. Видно, что армейцы работали очень продуктивно. Всё это принесло результат. Николич — опытный тренер, который успешно работал и в «Локомотиве». Можно только порадоваться за команду. Думаю, ЦСКА не отпустит третье место в этом сезоне.

Красно-синие попали в удачную струю и постоянно набирают очки. Что касается следующего сезона, в верхней части турнирной таблицы много равных команд: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив». Эта шестёрка будет бороться за чемпионство в следующем году», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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