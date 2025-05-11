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Ньюкасл Юнайтед — Челси, результат матча 11 мая 2025, счет 2:0, АПЛ 2024-2025

«Челси» в меньшинстве проиграл «Ньюкаслу» в матче 36-го тура АПЛ
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Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Тонали – 2'     2:0 Гимарайнс – 90'    
Удаления: нет / Джексон – 35'

На второй минуте отличился полузащитник хозяев Сандро Тонали. На 35-й минуте красную карточку получил нападающий «Челси» Николас Джексон. На 90-й минуте полузащитник Бруно Гимарайнс забил второй мяч «Ньюкасла».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 63 очка за 36 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на третьей строчке, заработав 66 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 82 очка.

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