«Челси» в меньшинстве проиграл «Ньюкаслу» в матче 36-го тура АПЛ

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.
На второй минуте отличился полузащитник хозяев Сандро Тонали. На 35-й минуте красную карточку получил нападающий «Челси» Николас Джексон. На 90-й минуте полузащитник Бруно Гимарайнс забил второй мяч «Ньюкасла».
«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 63 очка за 36 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на третьей строчке, заработав 66 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 82 очка.
- 11 мая 2025
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