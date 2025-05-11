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Барселона – Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 35-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Тчуамени, Гарсия, Себальос, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

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Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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