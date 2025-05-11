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Ролан Гусев: «Спартак» для меня самый принципиальный, самый нелюбимый соперник

Ролан Гусев: «Спартак» для меня самый принципиальный, самый нелюбимый соперник
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о своём отношении к «Спартаку» в преддверии очной встречи в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Для вас «Спартак» – самый принципиальный соперник?
— Конечно, самый принципиальный, самый нелюбимый. Тут можно подбирать разные эпитеты. Ведь всё это прививалось нам с детства.

— Как вам кажется, изменилось ли у нового поколения игроков отношение к понятию дерби, которых теперь может быть по четыре-пять в сезоне?
— Наши игроки прекрасно понимают, что это за команда, и знают свою историю. Думаю, для них это тоже большой раздражитель и один из самых принципиальных соперников. Иностранцы тоже знают значение этих матчей. Думаю, что из поколения в поколение это не меняется. Ключевое в этих играх – это настрой, который должен быть запредельным, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

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