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Акрон — Ахмат, результат матча 28-го тура РПЛ, счёт 3:2, 11 мая 2025 года

Голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» обыграть «Ахмат» в матче 28-го тура РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Акрон» обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

На восьмой минуте полузащитник «Ахмата» Амин Талал открыл счёт. Ответный мяч «Акрона» на 17-й минуте забил хавбек Дмитрий Пестряков — 1:1. На 45+4-й минуте полузащитник Ифет Джаковац вывел хозяев вперёд, получив голевую передачу от нападающего Артёма Дзюбы. На 72-й минуте форвард Георгий Мелкадзе сравнял счёт. Победный мяч тольяттинцев на 85-й минуте оформил нападающий Владимир Хубулов — 3:2. На 90+6-й минуте форвард «Акрона» Беншимол получил красную карточку.

После 28 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 35 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 24 очка.

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