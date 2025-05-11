Тренер «Динамо» Гусев высказался об отмене красной Карраскаля перед игрой со «Спартаком»

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об отмене красной карточки полузащитника клуба Хорхе Карраскаля, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— Удаление Хорхе Карраскаля было отменено Контрольно-дисциплинарной комиссией (КДК). Надеялись на такой исход?

— Да, надеялись, потому что много раз пересматривали этот момент. Мы поговорили с Хорхе – пусть карточку и отменили и там не было касания (с лицом), всё равно не хотелось бы такие отмашки видеть, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Таким образом, Карраскаль сможет принять участие в матче 28-го тура чемпионата со «Спартаком», который состоится сегодня, 11 мая. Начало игры — в 19:30 мск.