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Тренер «Динамо» Гусев высказался об отмене красной Карраскаля перед игрой со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Гусев высказался об отмене красной Карраскаля перед игрой со «Спартаком»
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об отмене красной карточки полузащитника клуба Хорхе Карраскаля, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

— Удаление Хорхе Карраскаля было отменено Контрольно-дисциплинарной комиссией (КДК). Надеялись на такой исход?
— Да, надеялись, потому что много раз пересматривали этот момент. Мы поговорили с Хорхе – пусть карточку и отменили и там не было касания (с лицом), всё равно не хотелось бы такие отмашки видеть, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Таким образом, Карраскаль сможет принять участие в матче 28-го тура чемпионата со «Спартаком», который состоится сегодня, 11 мая. Начало игры — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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