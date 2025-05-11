«Акрон» обеспечил себе место в РПЛ в новом сезоне
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Тольяттинский «Акрон» после победы в матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» обеспечил себе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Отметим, что нынешний сезон стал для клуба первым в высшем дивизионе.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8' 1:1 Пестряков – 17' 2:1 Джаковац – 45+4' 2:2 Мелкадзе – 72' 3:2 Хубулов – 85'
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет
Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Акрон» обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.
После победы над «Ахматом» в активе «Акрона» стало 35 очков, что позволило клубу избежать попадания в стыковые матчи. Тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. У идущего в зоне стыковых матчей «Ахмата» 24 очка.
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