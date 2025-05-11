«Акрон» обеспечил себе место в РПЛ в новом сезоне

Тольяттинский «Акрон» после победы в матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» обеспечил себе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Отметим, что нынешний сезон стал для клуба первым в высшем дивизионе.

Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Акрон» обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.

После победы над «Ахматом» в активе «Акрона» стало 35 очков, что позволило клубу избежать попадания в стыковые матчи. Тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. У идущего в зоне стыковых матчей «Ахмата» 24 очка.