Сенников: будет преступлением, если «Краснодар» не выиграет чемпионство

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, «Краснодар» будет нервничать в оставшихся матчах. Но по игре «быки» должны обыгрывать «Оренбург». Наверное, как и в прошлом сезоне, судьба чемпионства будет решаться в последнем туре с «Динамо». У «Краснодара» должна быть запредельная мотивация — команда играет дома. Если они не выиграют, это будет преступлением. Ладно, в прошлом сезоне в гонке за золото участвовали три команды, но сейчас «Динамо» максимум борется за третье место. При этом у «Зенита» два непростых матча: «Ростов» и «Ахмат» играют дома. В последних матчах убедительнее выглядит «Краснодар». В игре с ЦСКА не хватило чуть-чуть желания», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.