«Урал» обыграл «Уфу» в матче 32-го тура Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). «Урал» обыграл «Уфу» со счётом 2:1.

На 70-й минуте нападающий «Урала» Мартин Секулич открыл счёт. На 83-й минуте форвард Максим Воронов увеличил преимущество хозяев. На 90+2-й минуте нападающий Илья Черняк отыграл один мяч «Уфы».

После 32 сыгранных матчей «Урал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 53 очка. «Уфа» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 32 очка.