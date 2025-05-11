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«Урал» обыграл «Уфу» в матче 32-го тура Первой лиги

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). «Урал» обыграл «Уфу» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Секулич – 70'     2:0 Воронов – 83'     2:1 Chernyak – 90+2'    

На 70-й минуте нападающий «Урала» Мартин Секулич открыл счёт. На 83-й минуте форвард Максим Воронов увеличил преимущество хозяев. На 90+2-й минуте нападающий Илья Черняк отыграл один мяч «Уфы».

После 32 сыгранных матчей «Урал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 53 очка. «Уфа» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 32 очка.

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Турнирная таблица Первой лиги
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