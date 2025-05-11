Фёдор Смолов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры по окончании сезона РПЛ

35-летний форвард «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном завершении игровой карьеры по окончании сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее появилась информация, что нападающий устал жить в Краснодаре из-за отсутствия работающего аэропорта и хочет перебраться в Москву. При этом сообщалось, что игрок может завершить карьеру, если не получит предложение о трансфере от московских клубов.

«Буду ли я завершать карьеру после этого сезона? Это слухи», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Помимо «Краснодара», Смолов выступал за московское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», столичный «Локомотив» и испанскую «Сельту».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.