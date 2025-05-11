Ролан Гусев: в ЦСКА я за шесть лет не проиграл ни одного дерби «Спартаку»

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев поделился воспоминаниями о матчах со «Спартаком», в которых участвовал во время своей игровой карьеры. Сегодня, 11 мая, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 19:30 мск.

— У вас богатая история участия в дерби со «Спартаком» в качестве игрока, вы забивали много важных мячей. Какое-то одно можете выделить?

— Пожалуй, выделю свой первый гол в ворота «Спартака» в футболке «Динамо» в 1999 году, когда мы в «Лужниках» сыграли 2:2. Очень хорошо помню этот гол. А в составе ЦСКА я за шесть лет не проиграл ни одного дерби, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.