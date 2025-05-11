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Тренер «Динамо» Гусев рассказал, как ему удалось раскрепостить Муми Нгамалё

Тренер «Динамо» Гусев рассказал, как ему удалось раскрепостить Муми Нгамалё
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре камерунского нападающего Муми Нгамалё в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1), а также ответил на вопрос о прогрессе Ярослава Гладышева этой весной. В игре с самарцами Нгамалё стал автором одного из забитых мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

— Николя Нгамалё провёл свой лучший матч этой весной. С ним был какой-то разговор? Как удалось его раскрепостить?
— Да, мы пообщались с Муми. Я хорошо знаю его качества, как он умеет играть. Ему главное захотеть, и если он максимально выкладывается, то это очень сильный футболист.

— В весенней части чемпионата по-новому раскрылся Ярослав Гладышев, являющийся лучшим бомбардиром и ассистентом лиги на этом отрезке. За счёт чего удалось добиться такого прогресса?
— В первую очередь за счёт своей работы. Он трудится на максимуме как на тренировках, так и в играх. Отсюда такие результаты, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

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