Тренер «Динамо» Гусев рассказал, как ему удалось раскрепостить Муми Нгамалё

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре камерунского нападающего Муми Нгамалё в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1), а также ответил на вопрос о прогрессе Ярослава Гладышева этой весной. В игре с самарцами Нгамалё стал автором одного из забитых мячей.

— Николя Нгамалё провёл свой лучший матч этой весной. С ним был какой-то разговор? Как удалось его раскрепостить?

— Да, мы пообщались с Муми. Я хорошо знаю его качества, как он умеет играть. Ему главное захотеть, и если он максимально выкладывается, то это очень сильный футболист.

— В весенней части чемпионата по-новому раскрылся Ярослав Гладышев, являющийся лучшим бомбардиром и ассистентом лиги на этом отрезке. За счёт чего удалось добиться такого прогресса?

— В первую очередь за счёт своей работы. Он трудится на максимуме как на тренировках, так и в играх. Отсюда такие результаты, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи.