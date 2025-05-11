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Президент «Сьона»: первая лига — не уровень Миранчука? У Антона предусмотрены отступные

Президент «Сьона»: первая лига — не уровень Миранчука? У Антона предусмотрены отступные
Антон Миранчук
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о будущем полузащитника сборной России Антона Миранчука.

«Давайте закончим чемпионат, а уже потом будем обсуждать будущее Антона в команде. У нас семь очков преимущества над командой, которая напрямую вылетает из лиги, и разница мячей лучше. Осталось три матча, поэтому сначала давайте постараемся набрать те два очка, которые нам нужны, прежде чем говорить об этом.

Первая лига — не уровень Антона? У него предусмотрена клаусула (сумма отступных. — Прим. «Чемпионата») на выход. Если его агент найдёт клуб, который её выплатит, игрок сможет уйти. Так и было изначально оговорено, и «Сьон» был бы рад дать Антону шанс перейти в более крупную команду», — приводит слова Константина Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Сьон» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

«Сьон» за три тура до конца сезона занимает девятое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, находясь в пяти очках от зоны переходных матчей и в восьми — от зоны прямого вылета.

13 мая «Сьон» сыграет с «Санкт-Галленом» в рамках 36-го тура Суперлиги сезона-2024/2025.

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