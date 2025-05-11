Гендиректор «Акрона» Власов отреагировал на сохранение прописки в первом сезоне РПЛ

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов отреагировал на сохранение командой прописки в первом сезоне Российской Премьер-Лиги. «Акрон» после победы в матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» (3:2) обеспечил себе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Отметим, что нынешний сезон стал для клуба первым в высшем дивизионе.

«Окончательно оценим выступление команды в первом сезоне РПЛ чуть позже. Нас ожидает игра с «Локомотивом» и «Динамо». Есть шансы забраться и выше. Конечно, довольны, что избежим нервных матчей плей-офф. Понятно, что нашей основной задачей было избежать стыков. Мы её успешно решили. Сейчас есть возможность подумать о высоком — о восьмом месте», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы над «Ахматом» в активе «Акрона» стало 35 очков, что позволило клубу избежать попадания в стыковые матчи. Тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. У идущего в зоне стыковых матчей «Ахмата» 24 очка.