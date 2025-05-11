«Тюмень» и «Чайка» поделили очки в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко (Волгоград). Итоговый результат — 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Гулько – 16' 1:1 Кармаев – 90+4'
На 16-й минуте нападающий «Тюмени» Иван Гулько открыл счёт. Ответный мяч «Чайки» на 90+4-й минуте забил защитник Никита Кармаев — 1:1.
После 32 сыгранных матчей «Тюмень» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. «Чайка» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 67 очков.
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