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В «Наполи» определились с заменой для Виктора Осимхена

В «Наполи» определились с заменой для Виктора Осимхена
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«Наполи» ведёт предварительные переговоры с 25-летним форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом, чей контракт с французским клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, неаполитанцы уже направили своё предложение Дэвиду.

Ранее СМИ сообщали, что канадский футболист не планирует продлевать контракт с «Лиллем». Также подчёркивалось, что «Наполи» намерен продать нападающего Виктора Осимхена, в нынешнем сезоне выступающего за «Галатасарай» на правах аренды.

В этом сезоне Дэвид принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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