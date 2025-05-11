«Он явно не понял, с кем связался». Экс-игрок «Локо» Гуренко рассказал историю о Сёмине

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал историю об экс-тренере железнодорожников Юрии Сёмине, которому сегодня, 11 мая, исполнилось 78 лет.

«Палычу здоровья, всех благ! Для меня это глыба всего советского футбола. Сёмин много где поработал, везде достигал максимальных результатов. Многим игрокам он дал путь в большой футбол: много воспитанников, игроков сборной. Результаты говорят сами за себя.

Расскажу самую интересную историю, связанную с ним. Ехали играть в Ярославль, остановились покушать. Палыч шёл где-то позади команды, а там индюк. Сёмин в красном «петушке» был, и этот индюк начал на него нападать. Палыч: «Кыш! Кыш!» Еле успел до автобуса (смеётся). Этот индюк явно не понял, с кем он связался», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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