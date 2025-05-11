Дзюба считает, что сделал две результативные передачи в матче «Акрона» с «Ахматом»
Поделиться
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба полагает, что отдал две результативные передачи в матче 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Согласно статистическим данным, 36-летний форвард сделал один ассист на гол Ифета Джаковаца на 45+4-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8' 1:1 Пестряков – 17' 2:1 Джаковац – 45+4' 2:2 Мелкадзе – 72' 3:2 Хубулов – 85'
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет
– Сколько у вас сегодня голевых передач по системе Артёма Дзюбы?
– Сегодня две. Если вратарь отбивает и тут же добивание — это голевая считается во всём мире. Поэтому для меня две. Но самое важное сегодня — победа. Давно так не уставал, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
На 17-й минуте Дзюба пробил по воротам «Ахмата», однако вратарь грозненской команды Гиорги Шелия справился с ударом, после чего на добивании сыграл нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 11 мая 2025
-
17:43
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:04
-
16:58
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:40
-
15:33
-
15:30
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:07