Дзюба считает, что сделал две результативные передачи в матче «Акрона» с «Ахматом»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба полагает, что отдал две результативные передачи в матче 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Согласно статистическим данным, 36-летний форвард сделал один ассист на гол Ифета Джаковаца на 45+4-й минуте встречи.

– Сколько у вас сегодня голевых передач по системе Артёма Дзюбы?

– Сегодня две. Если вратарь отбивает и тут же добивание — это голевая считается во всём мире. Поэтому для меня две. Но самое важное сегодня — победа. Давно так не уставал, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

На 17-й минуте Дзюба пробил по воротам «Ахмата», однако вратарь грозненской команды Гиорги Шелия справился с ударом, после чего на добивании сыграл нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков.

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