Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба считает, что сделал две результативные передачи в матче «Акрона» с «Ахматом»

Дзюба считает, что сделал две результативные передачи в матче «Акрона» с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба полагает, что отдал две результативные передачи в матче 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Согласно статистическим данным, 36-летний форвард сделал один ассист на гол Ифета Джаковаца на 45+4-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

– Сколько у вас сегодня голевых передач по системе Артёма Дзюбы?
– Сегодня две. Если вратарь отбивает и тут же добивание — это голевая считается во всём мире. Поэтому для меня две. Но самое важное сегодня — победа. Давно так не уставал, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

На 17-й минуте Дзюба пробил по воротам «Ахмата», однако вратарь грозненской команды Гиорги Шелия справился с ударом, после чего на добивании сыграл нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков.

Материалы по теме
Дзюба: сейчас получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android