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Экс-игрок «Локомотива» Гуренко предположил, возможно ли возвращение Сёмина в клуб

Экс-игрок «Локомотива» Гуренко предположил, возможно ли возвращение Сёмина в клуб
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил вероятность возвращения Юрия Сёмина на пост главного тренера железнодорожников.

— Можете ли вы представить возвращение Сёмина в «Локомотив»?
— Нельзя зарекаться. Анчелотти же работает, трофеи выигрывает. Чем Палыч хуже? Было бы доверие со стороны «Локомотива», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В должности наставника красно-зелёных Сёмин три раза становился чемпионом России (в 2002, 2004 и 2018 году), шесть раз брал Кубок страны (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019 году), трижды завоевал национальный Суперкубок (в 2003, 2005 и 2019 году).

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