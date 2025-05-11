Ташуев — о матче с «Акроном»: сказать, что мы разочарованы, — ничего не сказать

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с тольяттинским «Акроном» (2:3).
«Сказать, что мы разочарованы, – ничего не сказать. К сожалению, мы не прижились к издержкам начала сезона в виде ошибок у своих ворот: сами организуем атаки в свои ворота. Эта тенденция продолжается более полугода, и, пока я работаю, борюсь с ней. В чём-то есть у нас системная проблема, её нужно разобрать.
Если брать в целом матч, он выдался неплохим: мы забили два гола, создали много моментов. Мы раскрывались, оказывали большое давление на «Акрон», но в одной ситуации мы пропустили нежелательный гол, оказавшись несбалансированными в эпизоде игры. Ничья бы нас устроила, но нам нужнее победы», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата» в официальном телеграм-канале.
После этой игры «Ахмат» идёт на 13-м месте в РПЛ (24 очка).
- 11 мая 2025
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