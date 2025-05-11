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Ташуев — о матче с «Акроном»: сказать, что мы разочарованы, — ничего не сказать

Ташуев — о матче с «Акроном»: сказать, что мы разочарованы, — ничего не сказать
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с тольяттинским «Акроном» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

«Сказать, что мы разочарованы, – ничего не сказать. К сожалению, мы не прижились к издержкам начала сезона в виде ошибок у своих ворот: сами организуем атаки в свои ворота. Эта тенденция продолжается более полугода, и, пока я работаю, борюсь с ней. В чём-то есть у нас системная проблема, её нужно разобрать.

Если брать в целом матч, он выдался неплохим: мы забили два гола, создали много моментов. Мы раскрывались, оказывали большое давление на «Акрон», но в одной ситуации мы пропустили нежелательный гол, оказавшись несбалансированными в эпизоде игры. Ничья бы нас устроила, но нам нужнее победы», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата» в официальном телеграм-канале.

После этой игры «Ахмат» идёт на 13-м месте в РПЛ (24 очка).

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