Заза Джанашия: Сёмин не стареет, для меня и моей карьеры он великий человек

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о бывшем главном тренере железнодорожников Юрии Сёмине, который сегодня, 11 мая, празднует 78-летие.

«С Юрием Павловичем сегодня уже разговаривал, поздравил его с днём рождения. Он не молодеет, но точно и не стареет. Для меня и моей карьеры он великий человек. Для многих других футболистов и «Локомотива» — тоже. Юрий Павлович — легенда! И будет ею оставаться», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В должности наставника красно-зелёных Сёмин три раза становился чемпионом России (в 2002, 2004 и 2018 году), шесть раз брал Кубок страны (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019 году), трижды завоевал национальный Суперкубок (в 2003, 2005 и 2019 году).