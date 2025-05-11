Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Реал» Мадрид: Мбаппе оформил дубль к 14-й минуте

«Барселона» — «Реал» Мадрид: Мбаппе оформил дубль к 14-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'    

На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль.

Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, забив с пенальти.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

В минувшем туре сине-гранатовые победили «Вальядолид» со счётом 2:1, «сливочные» обыграли «Сельту» со счётом 3:2.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Флик: я доволен игрой Щенсного, правда не замечал, что он курит

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android