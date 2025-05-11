«Барселона» — «Реал» Мадрид: Ямаль сравнял счёт на 32-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. На момент выхода новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте счёт в игре сравнял вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль.

Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, забив с пенальти. На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 20-й минуте защитник хозяев Эрик Гарсия сократил их отставание в счёте.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

В минувшем туре сине-гранатовые победили «Вальядолид» со счётом 2:1, «сливочные» обыграли «Сельту» со счётом 3:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: