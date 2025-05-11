«Барселона» в 10-й раз выиграла чемпионат Испании среди женских команд

«Барселона» стала победителем женского чемпионата Испании в 10-й раз, взяв данный титул в шестой раз подряд.

Каталонская команда разгромила «Бетис» со счётом 9:0 и улучшила свой рекорд по числу чемпионств в истории.

Ранее женская команда «блауграны» брала данный титул в 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.

В активе «Барсы» 81 очко, в 29 матчах она одержала 27 побед. Коллектив потерпел лишь два поражения: от «Леванте» (1:2) и «Реала» (1:3). По числу забитых и пропущенных мячей каталонская команда также стала лучшей: 122 против 16. «Барселона» лидировала с 4-го тура, с тех пор она эту позицию сохраняла за собой.

На втором месте идёт «Реал» (75 очков), тройку лидеров замыкает «Атлетико» (55 очков).