Мбаппе установил рекорд по голам в дебютном сезоне за «Реал», забив 38 мячей

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил рекорд по количеству голов в дебютном сезоне в составе «сливочных», оформив дубль в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Эти мячи стали для французского нападающего 37-м и 38-м в первом сезоне за «Королевский клуб».

Таким образом, 26-летний нападающий побил рекорд бывшего футболиста «Реала» Ивана Саморано, отметившегося 37 мячами в сезоне-1992/1993.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу летом 2024 года в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: