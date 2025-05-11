И. Федотов заявил, что судья должен был дать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Факелом»

Российский судья Игорь Федотов считает, что арбитр Евгений Кукуляк и VAR должны были назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«На восьмой минуте в штрафной «Локомотива» произошёл эпизод, который должен был закончиться назначением 11-метрового удара в ворота «Локо». Сергей Пиняев выпрыгивал и выставлял руку в сторону и в борьбе за мяч ударил по лицу соперника. К Кукуляку – главному арбитру матча – у меня тут вопросов нет: ему обзор перекрывали сразу двое. Но почему не вмешался VAR в лице Опейкиной – объяснения нет. Я не понимаю, как такое возможно, – это не может быть не пенальти. Следовало позвать Кукуляка посмотреть эпизод, а дальше – назначить пенальти и показать жёлтую карточку Пиняеву за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.