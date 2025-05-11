«Барселона» — «Реал» Мадрид: Рафинья оформил дубль на 45-й минуте

В эти минуты идёт матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. На момент выхода новости счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте Рафинья забил свой второй гол в матче.

Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, забив с пенальти. На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 20-й минуте защитник хозяев Эрик Гарсия сократил их отставание в счёте. На 32-й минуте счёт в игре сравнял вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль. На 34-й минуте нападающий Рафинья вывел «Барселону» вперёд.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: