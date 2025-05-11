«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» в матче 36-го тура АПЛ

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт открыл полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек. На 57-й минуте нападающий лондонского клуба Джаррод Боуэн укрепил преимущество гостей.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Рубена Аморима набрала 39 очков за 36 матчей. «Вест Хэм» заработал 40 очков после 36 игр и располагается на 15-й строчке.

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