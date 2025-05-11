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Манчестер Юнайтед — Вест Хэм, результат матча 11 мая 2025, счет 0:2, чемпионат Англии 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» в матче 36-го тура АПЛ
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Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 26'     0:2 Боуэн – 57'    

В середине первого тайма счёт открыл полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек. На 57-й минуте нападающий лондонского клуба Джаррод Боуэн укрепил преимущество гостей.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Рубена Аморима набрала 39 очков за 36 матчей. «Вест Хэм» заработал 40 очков после 36 игр и располагается на 15-й строчке.

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