Ферран Торрес отдал три голевые передачи в первом тайме матча с «Реалом»
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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес отдал три голевые передачи в поединке 35-го тура испанской Примеры с «Реалом» (4:2, перерыв).
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
5 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70' 5:3 Лопес Мартин – 90+6'
На 19-й минуте с передачи хавбека забил Эрик Гарсия и отыграл один из мячей, на 32-й Ламин Ямаль смог воспользоваться пасом Торреса и сравнять счёт, на 34-й забил Рафинья с передачи Педри, а на 45-й бразилец оформил дубль после паса Торреса.
Прямо сейчас «Барселона» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Испании, в её активе 82 очка, «Реал» находится на второй строчке (75 очков). Действующим чемпионом страны являются «сливочные», на данный момент у них 36 подобных титулов.
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