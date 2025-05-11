Ферран Торрес отдал три голевые передачи в первом тайме матча с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес отдал три голевые передачи в поединке 35-го тура испанской Примеры с «Реалом» (4:2, перерыв).

На 19-й минуте с передачи хавбека забил Эрик Гарсия и отыграл один из мячей, на 32-й Ламин Ямаль смог воспользоваться пасом Торреса и сравнять счёт, на 34-й забил Рафинья с передачи Педри, а на 45-й бразилец оформил дубль после паса Торреса.

Прямо сейчас «Барселона» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Испании, в её активе 82 очка, «Реал» находится на второй строчке (75 очков). Действующим чемпионом страны являются «сливочные», на данный момент у них 36 подобных титулов.