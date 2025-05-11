Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Москва — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Динамо» Москва — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Поймай мяч и выиграй PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com
Поймай мяч и выиграй PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
erid: RanyoJxErm

Стартовые составы команд.

«Динамо» Москва: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамалё.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рябчук, Бабич, Дуарте, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Угальде, Бонгонда.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Ролан Гусев: в ЦСКА я за шесть лет не проиграл ни одного дерби «Спартаку»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android