Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Факел — Локомотив, результат матча 11 мая 2025, счет 0:1, Российская Премьер-Лига

«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ благодаря голу Воробьёва
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

В середине первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

После этого поражения «Факел» лишился шансов остаться в РПЛ.

После 28 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 49 очков.

Материалы по теме
Экс-игрок «Локомотива» Гуренко предположил, возможно ли возвращение Сёмина в клуб

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android