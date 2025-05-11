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«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ благодаря голу Воробьёва

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

После этого поражения «Факел» лишился шансов остаться в РПЛ.

После 28 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 49 очков.

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