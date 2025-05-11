«Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Байер» в 33-м туре Бундеслиги

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе гостей голами отметились Юлиан Брандт, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми и Серу Гирасси. За леверкузенский клуб забили Жереми Фримпонг и Йонас Хофман.
После 33 сыгранных матчей «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 79 очков.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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