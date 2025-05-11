Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Байер» в 33-м туре Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Байер» в 33-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Фримпонг – 30'     1:1 Брандт – 33'     1:2 Рюэрсон – 43'     1:3 Адейеми – 73'     1:4 Гирасси – 77'     2:4 Хофман – 90+2'    

В составе гостей голами отметились Юлиан Брандт, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми и Серу Гирасси. За леверкузенский клуб забили Жереми Фримпонг и Йонас Хофман.

После 33 сыгранных матчей «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 79 очков.

Материалы по теме
Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера», испанец может заменить его в «Реале»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android