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«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
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«Тоттенхэм Хотспур» уступил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (0:2). Игра проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Главным арбитром встречи был Крис Кавана.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 45'     0:2 Эзе – 48'    

На восьмой минуте Исмаила Сарр вывел «орлов» вперёд, но после просмотра эпизода с помощью системы VAR взятие ворот отменили — Жан-Филипп Матета, отдавший голевую передачу, находился в офсайде. На 45-й минуте Эберечи Эзе открыл счёт с передачи Даниэля Муньоса. На 48-й Эзе воспользовался пасом Сарра и оформил дубль.

Напомним, в первом круге победу в поединке этих команд отпраздновали «орлы» (1:0).

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» идёт на 17-м месте (38 очков), «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке (49 очков).

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