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«Факел» вылетел из РПЛ спустя три года

«Факел» вылетел из РПЛ спустя три года
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Воронежский «Факел» за два тура до окончания сезона Российской Премьер-Лиги потерял шансы на сохранение места в лиге и спустя три сезона вернётся в Мелбет Первую лигу.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. У идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» на семь очков больше и матч с «Крыльями Советов» в запасе.

Шансы на сохранение прописки «Факел» потерял после поражения в игре с «Локомотивом» (0:1). Исход матча решил единственный гол, забитый Дмитрием Воробьёвым с передачи Сергея Пиняева.

«Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.

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