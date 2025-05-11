«Факел» вылетел из РПЛ спустя три года

Воронежский «Факел» за два тура до окончания сезона Российской Премьер-Лиги потерял шансы на сохранение места в лиге и спустя три сезона вернётся в Мелбет Первую лигу.

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. У идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» на семь очков больше и матч с «Крыльями Советов» в запасе.

Шансы на сохранение прописки «Факел» потерял после поражения в игре с «Локомотивом» (0:1). Исход матча решил единственный гол, забитый Дмитрием Воробьёвым с передачи Сергея Пиняева.

«Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.