«Ноттингем Форест» потерял очки в матче с «Лестером»

«Ноттингем Форест» и «Лестер Сити» не выявили победителя в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Игра проходила в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Главным арбитром встречи был Тони Харрингтон.

Конор Коуди на 16-й минуте вывел гостей вперёд, Морган Гиббс-Уайт на 25-й сравнял счёт, Крис Вуд на 56-й обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 81-й Факундо Буонанотте вернул равенство на табло.

Напомним, в поединке между этими командами в первом круге победу одержали «лесники» (3:1).

После этой игры «Ноттингем Форест» идёт на седьмом месте (62 очка), «Лестер Сити» расположился на 19-й строчке (22 очка).