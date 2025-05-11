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«Ноттингем Форест» потерял очки в матче с «Лестером»

«Ноттингем Форест» потерял очки в матче с «Лестером»
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«Ноттингем Форест» и «Лестер Сити» не выявили победителя в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Игра проходила в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Главным арбитром встречи был Тони Харрингтон.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Йейтс – 16'     1:1 Варди – 23'     1:2 Вуд – 47'     1:3 Вуд – 60'    

Конор Коуди на 16-й минуте вывел гостей вперёд, Морган Гиббс-Уайт на 25-й сравнял счёт, Крис Вуд на 56-й обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 81-й Факундо Буонанотте вернул равенство на табло.

Напомним, в поединке между этими командами в первом круге победу одержали «лесники» (3:1).

После этой игры «Ноттингем Форест» идёт на седьмом месте (62 очка), «Лестер Сити» расположился на 19-й строчке (22 очка).

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