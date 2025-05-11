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«Торпедо» победило «Шинник» в матче 32-го тура Первой лиги

«Торпедо» победило «Шинник» в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Перезва. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Хосонов – 18'    
Удаления: нет / Косогоров – 40'

Единственный гол в игре забил полузащитник «Торпедо» Хетаг Хосонов на 18-й минуте.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 32 матча. «Шинник» заработал 35 очков после 32 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 67 очков за 32 игры.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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