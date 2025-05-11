«Алания» разгромно уступила «СКА-Хабаровск» и вылетела из Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Захаров. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.
Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 4
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гонгадзе – 3' 0:2 Гонгадзе – 45' 0:3 Гонгадзе – 54' 0:4 Максименко – 79'
В составе «СКА-Хабаровск» голами отметились Георгий Гонгадзе, оформивший хет-трик, и Александр Максименко.
«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 50 очков за 32 матча. «Алания» заработала 26 очков после 32 игр и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 67 очков за 32 игры.
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