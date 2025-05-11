Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» — «Арсенал»: хозяева забили два гола за две минуты

В эти минуты идёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Коди Гакпо. На 21-й минуте забитым мячом отметился вингер хозяев Луис Диас.

В последний раз команды встречались между собой в матче 9-го тура чемпионата Англии текущего сезона. Тогда не удалось выявить победителя (2:2).

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка после 35 встреч. Лондонский «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 67 очков.

Материалы по теме Авторитетный инсайдер рассказал, перейдёт ли Кевин Де Брёйне в «Ливерпуль»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: