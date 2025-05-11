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«Барселона» — «Реал» Мадрид: Мбаппе оформил хет-трик на 70-й минуте

«Барселона» — «Реал» Мадрид: Мбаппе оформил хет-трик на 70-й минуте
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В эти минуты идёт матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

На 70-й минуте Мбаппе забил третий мяч «Реала» в матче, оформив хет-трик.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.

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