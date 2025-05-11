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Дмитрий Пятибратов: «Факел» не сломлен вылетом из РПЛ, он будет жить

Дмитрий Пятибратов: «Факел» не сломлен вылетом из РПЛ, он будет жить
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Бывший тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«Вылет «Факела» — печальная история. Есть надежда, что «Химки» не пройдут лицензирование, но по спортивному принципу имеем такой результат. После прихода Шалимова команда забила один мяч — это то, о чём я говорил. Слишком простая игра «Факела» в последних матчах меня расстроила. Есть игроки уровня Ломовицкого и Якимова, а команда играла банальными выносами от вратаря.

Шалимов попробовал поменять схему, очень хорошо проанализировав матчи «Факела». Но вернул заводские настройки, от которых я хотел отходить. Это путь в никуда. К сожалению, «Факел» в матче жизни не обыграл «Локомотив». Но я здесь поддерживаю тренера — невозможно за несколько недель построить команду. «Факел» не поменялся. Игроки в центре не могут отдать три передачи подряд своему, как добиваться результата?

Жаль болельщиков, которые заслужили, чтобы команда была в Премьер-Лиге. Но «Факел» не сломлен, он будет жить. Надо поднять голову и идти вперёд», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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