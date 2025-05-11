Экс-тренер «Факела» Пятибратов: даже благополучный «Урал» не смог вернуться в РПЛ напрямую

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мыслями о предстоящих изменениях в воронежском клубе после вылета из Российской Премьер-Лиги.

«Трудно говорить о возможном возвращении «Факела» в РПЛ уже в следующем сезоне. Очень много вопросов, у многих заканчиваются контракты. Останутся ли они? Останется ли тренер? Даже благополучный «Урал», сохранив большую часть состава, не смог сразу вернуться напрямую. Удивлюсь, если «Факелу» удастся сохранить текущий состав. Есть игроки в аренде. Многое будет зависеть от руководства. Первый вопрос — кто будет тренировать. Если останется Шалимов, будет ли клуб комплектовать команду для него?» — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.