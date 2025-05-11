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«Аль-Хиляль» контактирует с агентами Бруну Фернандеша — Тавольери

«Аль-Хиляль» контактирует с агентами Бруну Фернандеша — Тавольери
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«Аль-Хиляль» надеется подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша. Саудовский клуб всерьёз работает над возможным трансфером. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

Президент саудовского «Аль-Хиляля» Фахад Бин Саад Бин Нафель провёл совещание с агентами футболиста в Лондоне, глава клуба поделился подробностями о проекте команды. После этого представители хавбека направились в Эр-Рияд для обсуждения сделки, речь идёт о трёхлетнем контракте.

На данный момент португалец не дал ответа касательно своего решения. Отмечается, что годовая зарплата в размере € 30-35 млн может убедить футболиста, но такого предложения ещё не последовало.

Стоимость отступных в контракте игрока составляет € 65 млн. «Аль-Хиляль» ждёт реакции Фернандеша на предложение, сам футболист надеется на более выгодные условия.

В 54 матчах нынешнего клубного сезона полузащитник забил 19 голов и отдал 19 голевых передач.

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